Пьяные украинские офицеры устроили массовую драку в Киеве из-за девушек

В Киеве офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили массовую драку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сотрудник министерства обороны Алексей Липириди.

По его словам, в ночь на 8 января группа пьяных военнослужащих начала приставать к девушкам. «Это не понравилось другим молодым людям лет 20-22, и конфликт перерос в драку», — написал Липириди.

Как он отметил, полиция два раза разнимала конфликтующих. При этом работники органов внутренних дел попросили сотрудника Минобороны не вызывать военный патруль, так как комендант города мог привлечь офицеров к дисциплинарной ответственности.

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«"Доплывшие" до своих казарм молодые офицеры были сразу на входе проучены своими сослуживцами», — уточнил Липириди.

В сентябре 2016-го бойцы 79-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ пообещали сократить употребление алкоголя. Соответствующее видео опубликовало Минобороны. На кадрах видно, как взвод украинских десантников марширует по плацу под слова «Пить! Я! Больше! Не буду!».

В июле советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк признал массовое употребление алкоголя украинскими силовиками в зоне боевых действий в Донбассе. «Если говорить о так называемых "аватарах" (так на сленге называются систематически употребляющие алкоголь — прим. «Ленты.ру»), то на самом деле эта проблема существовала и, к сожалению, пока что существует», — отметил он.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после попытки Киева силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране.

