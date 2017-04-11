В ВСУ объявили о победе над массовым алкоголизмом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во многом решили проблему с алкоголизмом военнослужащих в Донбассе. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на начальника Главного управления Военной службы правопорядка Игоря Криштуна.

«Эта проблема была в 2014, 2015, 2016 годах. Проблема с алкоголем снизилась после увольнения мобилизованных (демобилизации)», — рассказал он.

Криштун отметил, что служба правопорядка сейчас изымает алкогольные напитки у военнослужащих, находящихся в зоне АТО (антитеррористической операции, так в Киеве называют боевые действия на юго-востоке страны).

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Вместе с тем телеканал передает, что 10 апреля группа бойцов ВСУ одного из подразделений из состава сил АТО в состоянии алкогольного опьянения отказалась выполнять приказ командира. Последнему для восстановления дисциплины пришлось применить оружие.

В январе пьяные украинские офицеры устроили массовую драку из-за девушек в Киеве. В июле 2016-го советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк признал, что военнослужащие ВСУ массово употребляют алкоголь в Донбассе.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после попытки Киева силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях. Акции протеста последовали за сменой власти в стране.