В Киеве на парковке убили российского убийцу

В Киеве на парковке торгового центра у метро «Черниговская» неизвестные расстреляли мужчину, который оказался гражданином России. Об этом сказал директор департамента коммуникаций МВД страны Артем Шевченко, передает телеканал «112 Украина».

«Был убит гражданин РФ, который совершил преступление в РФ — убийство, и тут на нашей территории находился. Предполагаем, что скрывался», — заявил Шевченко.

Сообщается, что злоумышленники стреляли из автомата и пистолета. Убитому мужчине на вид было 40-45 лет. Автомат преступники бросили на месте преступления. По данным полиции, убийц было двое, с места преступления они скрылись на автомобиле.

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23 июня в центре Киева в ходе конфликта был убит начальник разведки 1-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины Сергей Олейник. Спор возник из-за того, что сын Олейника около входа в метро громко играл на синтезаторе. Одному из прохожих это не понравилось, и он высказал музыканту свои претензии. За молодого человека вступился отец. Тогда неизвестный напал на Олейника и нанес ему несколько ударов ножом, от которых разведчик скончался на глазах у сына.

В начале июня в Киеве было совершено покушение на Адама Осмаева, бывшего командира батальона имени Джохара Дудаева, и его жену, бывшего бойца полка «Киев» Амину Окуеву. По официальной версии, киллер, представившийся журналистом газеты Le Monde Алексом Вернером, договорился об интервью с Осмаевым и Окуевой. Во ходе беседы он достал пистолет Glock и начал стрелять в Осмаева. Окуева тоже достала наградной пистолет и четырежды выстрелила в убийцу.

