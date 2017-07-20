Стало известно имя убитого в Киеве предполагаемого российского убийцы

Убитого в Киеве на парковке торгового центра у метро «Черниговская» гражданина России звали Асиф Мамедов. Об этом в четверг, 20 июля, информирует агентство УНН со ссылкой на источники в полиции.

Сообщается, что Мамедов с 2015 года разыскивался в России по подозрению в убийстве, он был объявлен в розыск полицией города Новокузнецк Кемеровской области. При нем обнаружили водительское удостоверение, выданное в одном из городов Алтайского края.

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Ранее в этот же день сообщалось, что в Киеве на парковке торгового центра у метро «Черниговская» неизвестные расстреляли мужчину, который оказался гражданином России. Злоумышленники стреляли из автомата и пистолета. Убитому мужчине на вид было 40-45 лет. Автомат преступники бросили на месте преступления. По данным полиции, убийц было двое, с места преступления они скрылись на автомобиле. Личности нападавших не установлены.

23 июня в центре Киева в ходе конфликта был убит начальник разведки 1-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины Сергей Олейник. Спор возник из-за того, что сын Олейника около входа в метро громко играл на синтезаторе. Одному из прохожих это не понравилось, и он высказал музыканту свои претензии. За молодого человека вступился отец. Тогда неизвестный напал на Олейника и нанес ему несколько ударов ножом, от которых разведчик скончался на глазах у сына.