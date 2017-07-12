НБУ признал Приватбанк финансовой пирамидой

Крупнейший банк Украины — Приватбанк — до национализации был финансовой пирамидой. Такой вывод содержится в отчете по итогам аудита, проведенного консалтинговой компанией EY, сообщила пресс-служба Национального банка (НБУ).

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Объем обесцененных кредитов в Приватбанке составлял 206,5 миллиарда гривен (более 7,9 миллиарда долларов), из них лишь 14,9 миллиарда гривен (около 570 миллионов долларов) — кредиты физлицам, малому и среднему бизнесу. Это говорит о рискованной кредитной политике, которая проводилась бывшим менеджментом Привтбанка, отмечает НБУ.

«Для сравнения: объем средств населения в банке на момент вхождения государства в капитал составлял 151,2 миллиарда гривен (почти 5,8 миллиарда долларов)», — отмечает регулятор. До национализации в банке не было ресурсов для возврата вкладов, заключили аудиторы.

Кроме того, среди заемщиков банка нет ни одного крупного предприятия, не связанного с группой «Приват», отмечается в заявлении.

В конце июня Минфин Украины сообщил, что докапитализирует Приватбанк, на первом этапе сумма вложений составит около 865 миллионов долларов. Ожидается, что общий объем докапитализации достигнет 1,5 миллиарда долларов.

В декабре 2016 года находящийся в трудном финансовом положении Приватбанк (совладельцем организации был бизнесмен Игорь Коломойский) перешел в госсобственность за одну гривну.