Глава национализированного Украиной Приватбанка попросился в отставку

Глава национализированного в прошлом году украинского Приватбанка Александр Шлапак вручил набсовету финансовой организации заявление об отставке. Как говорится в сообщении банка, он в полной мере выполнил поставленные задачи по стабилизации ситуации в кредитном учреждении.

Его заявление может быть рассмотрено на следующем заседании наблюдательного совета в конце июля. В пресс-релизе отмечается, что Шлапак согласился возглавить крупнейший в стране банк сразу после его перехода в госсобственность, в период больших рисков и неопределенности.

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23 июня Минфин Украины сообщил, что докапитализирует Приватбанк, на первом этапе сумма вложений составит около 865 миллионов долларов. Ожидается, что общий объем докапитализации достигнет 1,5 миллиарда долларов.

В декабре 2016 года находящийся в трудном финансовом положении Приватбанк (совладельцем организации был бизнесмен Игорь Коломойский) перешел в госсобственность за одну гривну.

Тогда же Нацбанк предоставил Приватбанку кредит в 600 миллионов долларов для бесперебойного обслуживания клиентов. Эксперты, опрошенные «Лентой.ру», предполагали, что это не последнее вливание в финансовую организацию. При этом в Нацбанке отметили, что каждый украинец потратит на спасение банка по 100 долларов.

Приватбанк — крупнейшая украинская коммерческая кредитная организация. Банк обслуживает 22 миллиона клиентов.

