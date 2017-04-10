НБУ выявил в Приватбанке мошенничество на 600 миллионов долларов

Руководство принадлежавшего миллиардеру Игорю Коломойскому Приватбанка в последнюю ночь перед решением о национализации осуществило мошеннические операции на 16 миллиардов гривен (чуть менее 600 миллионов долларов). Об этом заявила председатель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева на пресс-конференции, где объявила об уходе в отставку, сообщает Rambler News Service.

Она добавила, что 100 процентов кредитного портфеля банка был выдан компаниям, связанным с руководством кредитной организации. По ее словам, в сложившейся ситуации переход Приватбанка под контроль государства был единственно верным решением.

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Она напомнила, что «дыра» в капитале банка составила 146 миллиардов гривен (около 5,4 миллиарда долларов), что составило 50 процентов денежной базы и 33 процентов депозитов частных лиц в стране. «Могу сказать, что это шок…» — заметила Гонтарева.

22 декабря 2016 года правительство Украины национализировало Приватбанк, находящийся в трудном финансовом положении, за одну гривну. В НБУ говорили, что спасение кредитной организации обойдется каждому украинцу примерно в 100 долларов. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард назвала данное решение важным шагом на пути к обеспечению финансовой стабильности в стране.

Также в декабре Нацбанк предоставил Приватбанку кредит в 600 миллионов долларов для бесперебойного обслуживания клиентов.