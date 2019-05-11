Глава правительства Украины захотел получить парламент и Кабмин

Глава Кабмина Украины Владимир Гройсман намерен остаться на своем посту после парламентских выборов в стране, в которых также собирается принять участие. Об этом он сообщил в интервью «Интерфакс-Украина».

Премьер-министр подчеркнул, что у него «есть понимание, что делать дальше», и он готов продолжить работу. По его мнению, этому поможет формирование сильной и сплоченной коалиции в Верховной Раде. «Эффективность правительства зависит от того, насколько оно может опираться на парламентское большинство», — констатировал он.

Гройсман заявил, что его политическая сила будет иметь центристкую направленность. «Центр является для меня наиболее понятным. И я думаю, что он является более правильным для самого государства», — пояснил премьер.

В данный момент глава Кабмина занимается формированием своей команды не только в правительстве и парламенте, но и в местных органах власти на уровне областей и городов. При этом он ушел от ответа на вопрос, рассматривает ли он «новые лица» или полагается на людей с опытом.

Ранее Гройсман заявлял, что готов сотрудничать с избранным президентом Владимиром Зеленским при отсутствии идеологических разгногласий.

Парламентские выборы на Украине состоятся 27 октября.

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