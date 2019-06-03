Опубликованы предварительные прогнозы на выборы в Раду

Центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований имени Яременко опубликовали свежие рейтинги партий на выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно данным опроса, в парламент проходят четыре партии.

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Отмечается, что если бы выборы в Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент могли бы пройти «Слуга народа», поддерживающая президента Владимира Зеленского; «Оппозиционная платформа — За жизнь», выражающая интересы юго-востока страны; «Европейская солидарность» (бывшая БПП) экс-президента Петра Порошенко и «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

В частности, «Слугу народа» готовы поддержать 30,8 процентов респондентов, «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 8,2 процента, «Европейскую солидарность» — 7,9 процента, «Батькивщину» — 7 процентов.

О симпатиях к партии «Сила и честь» Игоря Смешко высказались 4,8 процента опрошенных, «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко набрала бы 3,5 процента. О готовности поддержать партию «Голос» музыканта Святослава Вакарчука заявили 2,5 процента респондентов.

Исследование проводилось с 15 по 31 мая. Всего по Украине было опрошено 2100 респондентов. Статистическая погрешность опроса не превышает 2,2 процента.

Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады 20 мая в своей инаугурационной речи, подчеркнув, что уровень доверия граждан к действующему парламенту слишком низкий. Указ был подписан на следующий день. Согласно опубликованному ранее в СМИ проекту президентского указа, основанием для этого решения называется недостаточное число депутатов в правящей коалиции.

Выборы запланированы на 21 июля 2019.

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