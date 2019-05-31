Партия Зеленского отказалась объединяться с партией Коломойского

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» не станет объединяться с какими-либо политическими силами для участия в выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на заявление представителя пресс-службы партии.

На вопрос журналистов, стоит ли ждать объединения «Слуги народа» с поддерживаемой олигархом Игорем Коломойским «Партией мэров», в пресс-службе ответили отрицательно. «Не будем объединяться», — заявили в партии, отметив, что «Слуга народа» идет на выборы самостоятельно.

О создании «Партии мэров» стало известно вскоре после инаугурации Владимира Зеленского, на которой новый президент Украины объявил о роспуске Верховной Рады восьмого созыва и назначении досрочных парламентских выборов. Официально о появлении новой политической силы объявил мэр Харькова Геннадий Кернес. Она будет создана на базе партии «Доверяй делам», которую возглавляет мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Изначально участники новой политической силы отрицали свои связи с украинским олигархатом. Однако после возвращения на Украину Игорь Коломойский в интервью изданию «Украинская правда» признался, что помогает развитию этого проекта вместе с бизнесменом Павлом Фуксом. Он отметил, что проект будет «всеукраинским» и помимо партии Труханова в него также войдут партия «Видродження» донецкого предпринимателя и депутата Виталия Хомутынника и часть парламентской группы «Воля народа», в которую в основном входят бывшие участники «Партии регионов».

На прошедшей в конце мая пресс-конференции «Парламентские выборы на Украине: сформирует ли Зеленский однопартийное большинство?», организованной изданием «Украина.ру», эксперты озвучивали мнение, что «Партия мэров» создается Коломойским для того, чтобы провести по мажоритарным округам как можно больше депутатов, которые впоследствии смогут сформировать коалицию со «Слугой народа».

Согласно последнему опросу социологической группы «Рейтинг», за «Слугу народа» готовы отдать голос 43,8 процента избирателей. В случае если мажоритарная система не будет отменена, даже с такой поддержкой партия Зеленского сможет рассчитывать примерно на 130 мест в парламенте, в то время как для формирования большинства требуется 226 мандатов.

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