Саакашвили поделился планами на выборы в Верховную Раду

Бывший губернатор Одесской области Украины и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил журналистам, что его не интересуют досрочные выборы в Верховную Раду. Его слова передает ТАСС.

«Ни на какие выборы я не пойду», — подчеркнул политик и добавил, что «не ищет никаких позиций» в стране.

Ранее партия бывшего президента Грузии «Рух новых сил» заявила, что намерена участвовать в досрочных парламентских выборах и будет придерживаться своей прежней политической программы.

Михаил Саакашвили вернулся на Украину 29 мая, на следующий день после того, как президент Владимир Зеленский вернул ему гражданство. Таким образом он отменил указ своего предшественника Петра Порошенко. В аэропорту бывший губернатор рассказал о признании девушки-пограничника в том, что она по нему скучала, и подчеркнул, что жители страны его любят.

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В мае политик заявлял, что намерен продолжать карьеру в родной Грузии, которую он собирается «спасать». На Украине, по его словам, он хотел бы заниматься только подготовкой молодых политиков и не претендует на посты в новой администрации.

Саакашвили был грузинским лидером 2004-2013 годах. В мае 2015-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко назначил его председателем Одесской областной госадминистрации. Эту должность Саакашвили занимал полтора года. Летом 2017-го Порошенко лишил бывшего губернатора, который уже перешел в оппозицию, украинского гражданства. В феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали Саакашвили, выдворили из страны и запретили ему въезд до 2021 года.

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