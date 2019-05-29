Саакашвили раскритиковал Порошенко за солдатские туалеты в Донбассе

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал поездку украинского лидера Владимира Зеленского на передовую в Донбассе. Об этом он написал в своем Facebook.

Саакашвили особенно отметил внимательность Зеленского к быту военнослужащих, в частности проверку президентом санузлов. По его словам, бывший президент Петр Порошенко не уделял такого внимания деталям.

«Он [Зеленский] просто молодец, что проверил санузлы для солдат. В январе 2016 я рассказал ему [Порошенко], что срочно нужно строить нормальные туалеты, потому что военным приходится далеко отходить, чтобы справить нужду, и они становятся целями, а он меня выслушал и ничего не сделал», — написал политик.

Саакашвили отметил, что в бытность губернатором Одесской области он отправил на передовую тридцать туалетных комплексов из Одессы, однако по приказу Порошенко их демонтировали якобы ему назло.

В мае 2015 года Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации, эту должность бывший президент Грузии занимал полтора года. Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили, к тому моменту ушедшего в оппозицию к главе государства, украинского гражданства. В феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали Саакашвили, выдворили его с территории Украины и запретили ему въезд в страну до 2021 года. 27 мая Зеленский вернул политику украинское гражданство и возможность въезда в страну.

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