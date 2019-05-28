Генпрокурор Украины назвал Саакашвили предателем

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал бывшего одесского губернатора и президента Грузии Михаила Саакашвили предателем. Соответствующий комментарий он оставил в Facebook к посту одного из пользователей.

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В социальной сети у Луценко спросили, поменялась ли концепция уголовного дела, по которому Саакашвили якобы брал деньги у олигарха Сергея Курченко на организацию государственного переворота. Генпрокурор ответил: «Нет. Предатель».

Ранее 28 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Саакашвили украинского гражданства. Ранее грузинский политик сам попросил об этом Зеленского.

Весной 2018 года украинские следователи заявили об обнаружении связи Саакашвили с бизнесменом Курченко и российскими спецслужбами «для дестабилизизации ситуации в стране».

Михаил Саакашвили возглавлял Грузию в 2004-2013 годах. В феврале 2015-го Петр Порошенко, будучи президентом Украины, назначил его своим советником, а в мае 2015-го — руководителем Одесской области. Летом 2017 года Порошенко издал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства после того, как тот перешел в оппозицию. В декабре того же года политика задержали за попытку организации госпереворота, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года.

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