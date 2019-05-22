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Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство

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Михаил Саакашвили

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился к новому президенту Украины с просьбой вернуть ему украинское гражданство. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» рассказал адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

В своем письме бывший президент Грузии отмечает, что не ждет от новой власти каких-либо должностей и преференций, но рассчитывает на защиту своих прав и восстановление справедливости. Саакашвили добавил, что Зеленский может приказать пограничникам впустить его на территорию Украины, чтобы дать возможность защитить свои права в суде.

21 мая Саакашвили первым откликнулся на призыв нового президента возвращаться на Украину. При этом он посетовал, что суды искусственно затягивают решение по его проблеме, а власти играют с ним «в наперстки».

В мае 2015 года Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации, эту должность бывший президент Грузии занимал полтора года. Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили, к тому моменту ушедшего в оппозицию к главе государства, украинского гражданства. В феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали Саакашвили, выдворили его с территории Украины и запретили ему въезд в страну до 2021 года.

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