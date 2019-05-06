Саакашвили анонсировал возвращение на Украину и спасение Грузии

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, намерен вернуться на Украину, однако не претендует на государственные должности. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Белсат».

Саакашвили сообщил, что дожидается официального вступления в должность новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, чтобы получить обратно украинское гражданство. Политик считает, что украинского паспорта его лишили незаконного, а из страны «выкинули по-бандитски».

Бывший глава Одесской области заявил, что не претендует ни на какие государственные должности в новой администрации, однако намерен помогать команде Зеленского советами. Кроме того он планирует заняться подготовкой нового поколения украинских политиков. «Буду ли я возвращаться в политику — это решать народу Украины», — считает он.

Саакашвили рассказал, что основные планы по поводу дальнейшей политической карьеры он связывает с Грузией. Он поделился своими инициативами по консолидации грузинских мигрантов, с которыми планирует провести большой съезд в Мюнхене. «Я считаю, что Грузию надо спасать. Мы будем спасать Грузию, мы будем опять выводить Грузию на рельсы быстрого развития», — проинформировал политик.

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«Я обязательно поеду в Киев, обязательно буду присутствовать в Киеве, так же как после этого обязательно поеду в Грузию, в Тбилиси», — подытожил он.

В марте Саакашвили планировал оказаться на территории Украины 1 апреля — на следующий день после проведения первого тура президентских выборов. По его словам, он взял билет на это число, так как был уверен, что действующий президент Украины Петр Порошенко не пройдет во второй тур выборов.

В мае 2015 года Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации, эту должность бывший президент Грузии занимал полтора года. Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили, к тому моменту ушедшему в оппозицию к главе государства, украинского гражданства, что не помешало экс-президенту Грузии уже в сентябре прорваться на территорию Украины и потребовать отставки Порошенко. В феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали Саакашвили, выдворили его с территории Украины и запретили ему въезд в страну до 2021 года.

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