Саакашвили первым откликнулся на призыв Зеленского возвращаться на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о готовности к возвращению на Украину. Свое видеообращение к новым властям страны он опубликовал на YouTube.

Саакашвили вновь заявил, что считает лишение себя украинского гражданства несправедливым. Украину он назвал своей второй родиной. Политик считает, что суды по признанию этого решения незаконным искусственно затягиваются, а власти играют с ним «в наперстки».

Бывший чиновник подчеркнул, что новый президент Владимир Зеленский на церемонии инаугурации заявил о возможности вернуться в страну для всех украинцев, желающих строить новое государство. «Для начала нужно просто допустить меня на территорию Украины. Погранвойска получили запрет на мой въезд. Надеюсь, что он будет отменен очень быстро. Я собираюсь прилететь на Украину — вот мой ответ. До встречи в Киеве», — сказал он.

Дату своего возвращения на Украину политик не назвал.

В марте Саакашвили анонсировал возвращение на Украину после проведения первого тура президентских выборов. Он рассчитывал, что Петр Порошенко, в то время действующий глава государства, не пройдет во второй тур. Позднее бывший руководитель Одесской области подтвердил свое намерение, однако заявил, что не будет претендовать на государственные должности, а сосредоточится на воспитании нового поколения молодых политиков.

В мае 2015 года Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации, эту должность бывший президент Грузии занимал полтора года. Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили, к тому моменту ушедшего в оппозицию к главе государства, украинского гражданства. В феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали Саакашвили, выдворили его с территории Украины и запретили ему въезд в страну до 2021 года.

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