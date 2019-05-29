Партия Саакашвили собралась в Верховную Раду

Партия бывшего губернатора Одесской области и президента Грузии Михаила Саакашвили «Рух новых сил» примет участие в досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом в интервью изданию «Апостроф» сообщил один из лидеров партии Давид Сакварелидзе.

«Мы имеем легитимное право на свободное участие в выборах. Мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила», — сказал он.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли партия проведение досрочных парламентских выборов на Украине, Сакварелидзе ответил, что президент Владимир Зеленский сделал правильный шаг, так как нынешний состав рады уже четыре года нелегитимен.

Накануне, 28 мая, Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Экс-президент Грузии назвал это решение смелым и сообщил, что прилетит на Украину 29 мая.

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