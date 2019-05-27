Выборы в Верховную Раду оказались под угрозой срыва

Досрочные выборы в Верховную Раду могут быть сорваны из-за нескольких факторов, делающих их проведение в соответствии с законом практически невозможным. Об этом заявили в Центризбиркоме, передает «РБК-Украина».

По словам заместителя главы ЦИК Евгения Радченко, предприятию-изготовителю необходимо будет напечатать более 60 миллионов бюллетеней, что не представляется возможным сделать за установленные законом сроки. Учитывая объемы, тендерная процедура продлится 48 дней.

В данном же случае на эту работу остается 17 дней, поскольку форма и содержание бюллетеней утверждаются за 24 дня до выборов. «Это означает, что ЦИК не может вовремя установить форму и размер избирательного бюллетеня. Ведь на момент, когда мы должны будем объявить торги, мы не будем знать количество субъектов избирательного процесса», — пояснил Радченко.

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Кроме того, информационные плакаты участников выборов должны быть доставлены в территориальные избиркомы за 10 дней до начала голосования. Однако в данном случае ЦИК к этому сроку успеет только заключить тендерные договоры на их изготовление. Радченко подчеркнул, что это самый ранний срок, в который удастся уложиться, если торги состоятся успешно.

Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук уже заявляла, что комиссия не успеет подготовить бюллетени в срок, и попросила президента Владимира Зеленского, Раду и правительство срочно решить эту проблему.

Досрочные выборы в парламент Украины назначены на 21 июля. На третий день своего президентства Зеленский внес в Раду законопроект об изменении тендерных процедур во время избирательного процесса, пометив его как неотложный. Документ не был включен в повестку дня, как и другой президентский законопроект — об изменении избирательной системы со смешанной на пропорциональную по открытым спискам.

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