В партии Зеленского отказались от дефолта

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил против объявления в стране дефолта. Об этом он заявил на прошедшей в понедельник, 27 мая, пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Разумкова, объявление дефолта по внешнему долгу — «маловероятный путь», по которому Украина вряд ли сможет пойти. Он отметил, что более предметно этот вопрос можно будет обсуждать после переговоров главы государства с представителями Международного валютного фонда (МВФ), которые начнутся 28 мая.

Комментируя слова украинского олигарха Игоря Коломойского, который и предложил Зеленскому объявить дефолт, Разумков отметил, что на Украине существует плюрализм мнений, поэтому представители бизнеса имеют право на высказывание любых точек зрения.

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Ранее с критикой идеи об объявлении дефолта выступил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. По его словам, национальной экономике нельзя падать еще сильнее, потому что уже сейчас 99 процентов украинцев держат свои сбережения не в гривнах или в долларах, а «в мечтах и воспоминаниях».

Активное обсуждение возможного дефолта началось после того, как Коломойский, в связях с которым подозревают Зеленского, в интервью изданию Financial Times призвал президента объявить дефолт по внешнему долгу, последовав примеру Греции и Аргентины. Олигарх уверен, что Украина не должна бояться невыполнения внешних обязательств, поскольку и Афины, и Буэнос-Айрес реструктурировали долги, и у них «все в порядке».

При этом как противники, так и сторонники дефолта сходятся во мнении, что реформы, на проведении которых настаивает МВФ, не идут на пользу украинской экономике.

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