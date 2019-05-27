На Украине рассказали о последствиях дефолта

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович прокомментировал интервью олигарха Игоря Коломойского изданию Financial Times, в котором он призвал Украину объявить дефолт. Заявление прозвучало в его авторской программе на телеканале «112 Украина».

По словам Рабиновича, в первую очередь от дефолта пострадает народ Украины. «Я думаю, гривна будет за 200 [долларов], будет полное обнищание населения», — говорит депутат, добавляя, что только после этого украинская экономика начнет подниматься с нуля. Однако в то же время он задается вопросом, кто сможет подняться и выжить после такого, поскольку экономика Украины и так «ниже плинтуса». Нардеп уверен, что 99 процентов украинцев держат свои сбережения не в гривнах или в долларах, а «в мечтах и воспоминаниях».

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В то же время нардеп поддержал призыв Коломойского разорвать отношения Киева с Международным валютным фондом. По его словам, МВФ является плохим врачом, который требует с Украины денег за неправильное лечение.

Ранее Игорь Коломойский призвал новые власти Украины объявить дефолт по внешнему долгу, последовав примеру Греции и Аргентины. Олигарх уверен, что Украина не должна бояться невыполнения внешних обязательств, поскольку и Афины, и Буэнос-Айрес реструктурировали долги и у них «все в порядке». Коломойский считает, что такой ход возможен именно после смены власти, поскольку победа Зеленского говорит, что украинцы устали от реформ, проводимых в соответствие с программой МВФ. Издание Financial Times в комментарии к интервью украинского олигарха отмечает, что подобные комментарии Коломойского «вызовут тревогу у западных покровителей Киева».

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Кроме того, в том же интервью олигарх заявил, что западные партнеры должны списать Киеву долги в качестве компенсации за страдания во время борьбы с Россией. По его мнению, все происходящее на Украине — результат западной геополитики и желания навредить России. Украина же, уверен Коломойский, выступает для Запада просто как оправдание.

Вадим Рабинович неоднократно призывал власти Киева разорвать отношения с МВФ. Он считает, что рекомендации фонда негативно сказались на экономике страны, а также возмущается тем, что при отсутствии улучшений экономической ситуации в стране Киев должен заплатить МВФ около 10 миллиардов долларов.

Еще во время предвыборной гонки пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что победа Зеленского может привести к дефолту украинской экономики. Он связывал это именно с возвращением Коломойского на Украину и передачей ему активов Приватбанка.

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