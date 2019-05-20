Зеленского призвали покончить с МВФ

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович призвал избранного президента Украины Владимира Зеленского покончить с сотрудничеством Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Соответствующее заявление нардеп сделал в эфире своей авторской программы на телеканале 112.ua.

По словам Рабиновича, деятельность МВФ на Украине можно сравнить с деятельностью «липового врача», у которого «нет диплома». Депутат возмутился тем, что при отсутствии улучшений экономической ситуации в стране Киев должен заплатить МВФ около 10 миллиардов долларов. По его словам, рекомендации фонда негативно сказались на экономике страны.

Он также выразил мнение, что украинцы не должны отдавать МВФ долги, поскольку они были взяты пятым президентом Петром Порошенко. Рабинович обратил внимание, что именно за пять лет президентства Порошенко МВФ признал Украину одной из самых коррумпированных стран мира. По его словам, давая деньги коррупционерам, чиновники МВФ либо «специально набрасывали петлю» на Украину, либо были «с ними в доле».

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В мае аналитики американского банка JP Morgan сделал прогноз, согласно которому Украине не удастся получить очередной транш от МВФ в этом году. Причиной для этого решения может стать «популистский подход» украинских властей и их неоднозначные решения по газовым тарифам. Кроме того, украинские власти не выполняют условия программы кредитования.

В декабре МВФ одобрил для Киева кредит в 3,9 миллиарда долларов с условием создания Антикоррупционного суда и реорганизации фискальной службы. В марте стало известно о планах организации пересмотреть это решение и программу кредитования Украины в целом. Поводом стала отмена уголовной статьи о незаконном обогащении в конце февраля.

Тогда же министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что для выплаты по обязательствам предусмотрена треть бюджета, которая составляет 418 миллиардов гривен. Кроме того, по ее словам, Украине в 2019 году требуется одолжить четыре миллиарда долларов

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