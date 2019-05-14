В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией

Украина останется без «помощи Востока» в случае разрыва отношений с Россией, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина», передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что необходимо восстанавливать отношения с Россией и странами СНГ, но при этом и не отказываться от связей с Западом и США. «Я хочу дать один совет команде [избранного президента Украины Владимира] Зеленского. Ласковый теленок двух маток сосет, и надо стать таким ласковым нейтральным теленком, который получает молоко и с Запада и с Востока», — сказал Рабинович, добавив, что недальновидные действия приведут Украину к международной изоляции.

По мнению депутата, адвокат президента США Рудольф Джулиани отменил свой визит в Киев, потому что увидел в команде Зеленского «врагов Америки».

В апреле команда Зеленского заявила, что Россия «признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта», упростив получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. В штабе избранного президента подчеркнули, что украинские власти будут делать все, чтобы защитить своих граждан, которые вынуждены находиться «на оккупированных территориях» и призвали международное сообщество усилить дипломатическое и санкционное давление на Москву.

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