В окружении Зеленского нашли врагов Трампа

Личный адвокат президента США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани отменил свою поездку на Украину, чтобы не встречаться с врагами американского лидера. Об этом Джулиани заявил в интервью Fox News.

По словам Джулиани, он слышал от двух очень надежных людей, что избранный президент Украины Владимир Зеленский окружен врагами Трампа и людьми, вовлеченными в коррупцию.

Во время визита он бы общался с лицами, которые является врагами не только Трампа, но и США, полагает Джулиани.

Он подчеркнул, что его решение никак не связано с выборами президента США в 2020 году.

Ранее New York Times сообщила, что Джулиани во время поездки рассчитывал получить новую информацию о работе сына бывшего вице-президента Джо Байдена в украинской газовой компании Burisma Holdings.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Зеленский набрал более 73 процентов голосов, действующий глава государства Петр Порошенко — около 24 процентов.

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