Лидеры Германии и ЕС рассказали про общение с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель и председатель Европейского совета Дональд Туск рассказали о телефонных разговорах с победителем президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, лидер немецкого государства в телефонном разговоре заверила Зеленского в том, что ФРГ «будет и в будущем активно помогать Украине на пути реформ, а также поддерживать ее право на суверенитет и территориальную целостность».

Туск сообщил о разговоре с украинцем у себя в Twitter. При этом он использовал украинский язык.

«Хороший телефонный разговор с Владимиром Зеленским, избранным президентом Украины, еще не вступившим в должность. Я заверил его в том, что ЕС неизменно поддерживает Украину. Ожидаем сотрудничества и саммита Украина-ЕС в июле», — говорится в посте политика.

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22 апреля Меркель отправила Зеленскому поздравительную телеграмму, в которой выразила готовность принять его с официальным визитом в Берлине.

Ранее сообщалось, что Зеленскому также позвонили президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Польши Анджей Дуда и другие лидеры.

Второй тур президентских выборов прошел 21 апреля. По результатам обработки 100 процентов протоколов голосования, Зеленский побеждает с результатом 73,22 процента. За действующего президента Украины Петра Порошенко отдали голоса 24,45 процента избирателей.

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