Стали известны окончательные результаты Зеленского и Порошенко

ЦИК Украины завершил подсчет голосов во втором туре выборов президента страны. Результаты опубликованы на официальном сайте комиссии.

По результатам обработки 100 процентов протоколов голосования, Владимир Зеленский побеждает с результатом 73,22 процента. За действующего президента Украины Петра Порошенко отдали голоса 24,45 процента избирателей.

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В Центризбиркоме сообщали, что официальное объявление итогов выборов и имени нового президента Украины планируется на 30 апреля.

Как ранее сообщила на брифинге глава ЦИК Татьяна Слипачук, во время второго тура не было зафиксировано нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Она назвала выборы президента страны «действительными, настоящими, демократическими и свободными», передает «Интерфакс-Украина».

Ранее сообщалось, что Порошенко стал лидером по зарубежному избирательному округу после обработки 100 процентов протоколов. За границей за действующего президента проголосовали 54,73 процента избирателей, наибольшую поддержку он получил в США, Канаде и Австралии, а также Великобритании, Франции и Германии. Зеленский лидировал в государствах постсоветского пространства.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. Зеленский после подсчета половины протоколов голосования набрал более 70 процентов, Порошенко — менее 25 процентов. Действующий президент признал поражение и поздравил своего оппонента, однако заявил, что намерен остаться в политике. В его штабе сообщали, что начали подготовку к парламентским выборам, намеченным на осень.

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