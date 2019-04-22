Порошенко опять победил на выборах президента Украины за пределами Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко стал лидером в голосовании по зарубежному избирательному округу после обработки 100 процентов протоколов. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК Украины.

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В целом за границей Порошенко поддержало 54,73 процента избирателей. У его оппонента Владимира Зеленского 43,78 процентов голосов. Больше всего действующего главу государства поддержали в США (73,76 процента), Австралии (72,72 процента) и Канаде (71,2 процента). Также он стали лидером в Великобритании, Франции и Германии.

Зеленский смог вырваться вперед на избирательных участках в постсоветских странах. В Молдавии его поддержало 71, 31 процента избирателей, в Белоруссии — 68,48 процента, в Латвии — 61,54 процента.

Избирательные участки на втором туре выборов президента Украины открылись в 72 странах. В России, где проживает около трех миллионов граждан Украины, голосование не проводилось.

В ходе первого тура голосования, который проходил 31 марта, Порошенко также одержал победу в заграничном избирательном округе.

Второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля. После подсчета 97 процентов бюллетеней Зеленский набирает около 73 процентов голосов, Порошенко — менее 25 процентов голосов. Последний признал поражение, но заявил, что останется в политике.

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