Стало известно о гарантиях неприкосновенности Порошенко от США

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко, признавший поражение во втором туре выборов, получил в США гарантии неприкосновенности после ухода со своего нынешнего поста. Об этом со ссылкой на источники в лоббистских кругах в Вашингтоне сообщает издание «Страна».

По информации украинских журналистов, американцы предупредили команду другого кандидата Владимира Зеленского, чтобы «Порошенко не трогали».

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Между тем посольство США на Украине поздравило Зеленского с победой на выборах президента Украины. «Благодарим всех, кто внес вклад в обеспечение мирных президентских выборов в Украине», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Зеленский, по данным экзитполов, побеждает на выборах главы государства с поддержкой 73 процентов избирателей. Это максимальный уровень поддержки кандидата в президенты в истории Украины, отмечает «Интерфакс». С победой его поздравили действующий президент Порошенко, который официально должен покинуть свою нынешнюю должность в мае, и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. В МИД России после публикации результатов опросов заявили, что новое украинское руководство должно «понять и реализовать надежды избирателей во внутренней и внешней политике страны».

В ходе дебатов, которые состоялись 19 апреля в Киеве, Зеленский сказал, что Порошенко, «может, придется встретиться» с прокурором. За день до этого политик рассказал, что в случае своей победы на президентских выборах он будет добиваться вынесения обвинительных приговоров в отношении членов команды Порошенко.

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