Зеленский анонсировал «мощную информационную войну» в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский планирует организовать информационную войну в Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «112 Украина».

По его словам, мощная информационная война необходима, чтобы закончить боевые действия на юго-востоке Украины. «Мы пригласим журналистов и блогеров. Мы показали, что мы можем делать. У нас есть креативные идеи, и нам нужна ваша помощь», — подчеркнул он.

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18 апреля Зеленский заявил, что планирует реинтегрировать Донбасс через «информационную войну». Он рассказал о необходимости достучаться до каждого жителя самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и «вернуть их людей в состояние, когда они нужны Украине и когда Украина им нужна».

В марте он отмечал, что Киеву следует вести серьезную информационную войну. По его словам, люди, живущие на территориях ДНР и ЛНР, потеряли связь с украинским народом, для восстановления которой он планирует организовать русскоязычный телеканал.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. По данным «Национального экзитпола-2019», Зеленский набирает 73,2 процента голосов, его оппонент Петр Порошенко — 25,3 процента голосов. Последний уже признал поражение.

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