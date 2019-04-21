Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины

Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены. Об этом заявили в МИД России, сообщает РИА Новости.

«Теперь очередь нового руководства [Украины] понять и реализовать надежды избирателей во внутренней и внешней политике страны», — считают на Смоленской площади.

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По данным опросов, во втором туре выборов президента Украины, который состоялся 21 апреля, побеждает Владимир Зеленский, набирающий около 73 процентов голосов. Его оппонент действующий глава государства Петр Порошенко признал поражение и заявил, что вскоре поздравит Зеленского с победой.

В штабе Зеленского уже заявили, что переговоры с Москвой станут приоритетным направлением его политики. В Кремле в свою очередь сообщали, что не видят необходимости ни в каких сделках между новым руководством Украины и президентом России Владимиром Путиным.

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