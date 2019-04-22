Украинцы зауважали «вошедшего в историю» Порошенко

Администрация действующего президента Украины Петра Порошенко призвала граждан поблагодарить главу государства за его заслуги. Соответствующее мероприятие ведомство проанонсировало на Facebook-странице.

Акция «Спасибо, Петр» пройдет в 19:00 возле здания администрации президента в Киеве. «Давайте придем и поблагодарим Петра Порошенко за все, что было сделано за эти пять лет, за ассоциацию, безвиз, армию, децентрализации и все остальное», — сказано в описании мероприятия.

Встречей заинтересовалось более десяти тысяч человек. «За эти пять лет моя семья впервые почувствовала гордость за президента! Ошибки были, есть и будут у всех, но ваши достижения войдут в историю навсегда!» — написала участница акции Оля Донцова.

«При вас сплотилась наиболее активная часть украинцев, которая станет силой и не допустит реванша московских влияния на дальнейшую нашу историю и будет авангардом изменений в движении к европейским ценностям и членству в НАТО», — заявил пользователь Юрий Григорьевич.

Большинство комментаторов выразили благодарность Порошенко за проведенные реформы и рассказали о гордости за него. Часть пользователей призвали участников встречи приносить плакаты с надписью «Дякую!» (Спасибо).

Ранее сообщалось, что глава государства призвал поддержать курс Украины на интеграцию с Евросоюзом и НАТО. Также стало известно о гарантиях неприкосновенности Порошенко от США.

Второй тур президентских выборов прошел 21 апреля. После подсчета 50 процентов бюллетеней кандидат Владимир Зеленский набирает около 73 процентов голосов, Порошенко — менее 25 процентов голосов. Последний признал поражение, но заявил, что останется в политической деятельности.

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