Советник Зеленского пообещал сохранить курс «на войну с Россией»

Советник избранного президента Украины по вопросам обороны Иван Апаршин заявил, что Владимир Зеленский продолжит придерживаться курса на войну с Россией. Об этом советник рассказал в эфире «Громадське».

«Мы не меняем курс по вступлению Украины в НАТО, но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс по отношению к войне с Россией, это же война», — сказал политик.

Апаршин пояснил, что ему не удалось обсудить все аспекты оборонной стратегии во время личной встречи с Зеленским, однако по ряду вопросов позиция единая и не вызывает сомнений. Помимо вступления в НАТО и войны с Россией советник и президент обсудили усиление армии резервными войсками, создание современной системы территориальной обороны и борьбу с коррупцией в войсках.

Материалы по теме Команда мечты Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?

2 мая Апаршин заявил, что Киев может вернуть Донбасс через пять лет. Советник отметил, что возвращение Крыма — более отдаленная перспектива. Также он предостерег Зеленского от визита в Москву и проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Отношения между Москвой и Киевом обострились после присоединения Крыма к России в марте 2014 года. Киев считает Москву ответственной за конфликт на юго-востоке страны и регулярно обвиняет ее в поставках вооружения руководству самопровозглашенных республик Донбасса, которое называет российскими оккупационными властями. Россия неоднократно отвергала подобные обвинения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!