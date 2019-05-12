Окружение Зеленского испугалось конфликтов с США

Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опасается, что ее втянут во внутриполитические конфликты США. Об этом в воскресенье, 12 мая, пишет The Washington Post (WP).

Речь идет о работе в украинской газовой компании сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Американский лидер Дональд Трамп уже заявил, что было бы уместно обсудить с генеральным прокурором Уильямом Барром вопрос о начале расследования действий Байденов в 2016 году. Джо Байден намерен баллотироваться в президенты США в 2020-м.

Источник в окружении Зеленского заявил, что команда украинского политика рассматривает интерес Трампа к этой теме как внутреннее дело США. «Это определенно не наша война. Мы должны быть от этого как можно дальше», — сказал собеседник издания и добавил, что Зеленский не будет оказывать политическое давление на правоохранительные органы страны в интересах Белого дома.

Ранее адвокат Трампа Рудольф Джулиани отменил визит на Украину, во время которого планировал собрать информацию о работе сына Байдена. Он заявил, что в окружении Зеленского много «врагов» Трампа.

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Зеленский не комментировал публично заявление Джулиани. Близкий к нему источник сказал, что официального запроса о встрече от адвоката Трампа не поступало. В окружении новоизбранного президента Украины нет врагов американского лидера, подчеркнул он.

Джулиани также призывал украинские власти расследовать информацию о том, что в 2016 году Демократическая партия работала с Киевом, чтобы получить компрометирующую информацию об экс-главе избирательной кампании Трампа Поле Манафорте.

Зеленский после победы на апрельских выборах пообещал бороться с коррупцией и закончить войну на востоке Украины. Поддержание близких отношений с Вашингтоном имеет для Киева критическое значение, отмечает WP. Многие официальные лица на Украине считают поддержку США главным фактором, «сдерживающим» президента России Владимира Путина от вторжения в республику.

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