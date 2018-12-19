МВФ согласился одолжить Украине почти четыре миллиарда долларов

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил кредит Украине в размере 3,9 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте украинского Министерства финансов.

Программа поддержки экономики в формате кредитования stand-by (основывается на соглашениях о резервных или расширенных кредитах для стран-членов МВФ — прим. «Ленты.ру») рассчитана на 14 месяцев. Первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов Украина получит до 25 декабря. Решение о следующих выплатах примут в мае и декабре 2019 года.

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Ожидается, что программа поможет сохранить прогресс в экономической политике, снизить госдолг и инфляцию при сохранении обменного курса, укрепить финансовый сектор, а также продвинуть комплекс структурных реформ.

Для получения кредита украинскому правительству потребовалось выполнить ряд условий, в том числе создать антикоррупционный суд, повысить цены на газ для населения до уровня рыночных и принять закон о бюджете с дефицитом в пределах допустимого — на уровне 2,3 процента от ВВП

О выделении МВФ нового кредита Украине стало известно в октябре. До этого в августе страна не смогла получить от фонда транш в размере 1,9 миллиарда долларов, потому что не выполнила одно из условий получения средств — увеличение цены на газ для населения на треть.

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