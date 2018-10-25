Украина приготовилась к получению нового кредита

Украина может получить новый кредит от Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2018 года. Об этом заявил глава Нацбанка страны Яков Смолий, которого цитирует «Интерфакс».

«Пока мы не можем говорить о четких сроках, поскольку решение будет приниматься советом директоров МВФ. Мы ожидаем, что оно состоится в декабре, и мы можем рассчитывать на получение транша еще в этом году», — сказал Смолий.

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При этом сумму транша он не назвал. 20 октября сообщалось о 3,9 миллиарда долларов, которые МВФ предоставит Украине. Ожидается, что помощь будет оказана в виде выкупа украинских суверенных еврооблигаций, которые готовится выпустить Минфин.

Ранее стало известно, что МВФ договорился с Киевом о запуске новой долгосрочной программы поддержки, которая заменит нынешнюю, заканчивающуюся в марте 2019 года. Соглашение должно одобрить руководство фонда после принятия государственного бюджета Украины на 2019 год.

При этом одним из главных условий предоставления помощи станет повышение цен на газ и отопление для внутренних потребителей до уровня импортных цен.

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