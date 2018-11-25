Согласованы суммы новых кредитов для Украины

Украина получит первый транш по новой программе с Международным валютным фондом (МВФ) в размере 1,5 миллиарда долларов. Об этом пишут «Украинские новости» со ссылкой на источник, знакомый с результатами переговоров.

По его словам, второй и третий транши составят по 1,2 миллиарда долларов.

Источник издания отметил, что общий объем привлеченных Украиной средств до конца 2018 года может достигнуть 2,5 миллиарда долларов.

Ранее 23 ноября сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла проект государственного бюджета на 2019 год, в котором соблюдено одно из главных условий, поставленных МВФ — дефицит в размере 2,3 процентов от ВВП. Также на 2019 год предусмотрены экономический рост на уровне трех процентов от ВВП, инфляция в 7,4 процента и курс гривны 29,4 за доллар.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой и премьер-министра Владимира Гройсмана, это позволит Украине «уверенно войти в 2019 год» и «обеспечить в стране стабильность и развитие».

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