Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Его слова приводятся в статье Financial Times под заголовком «Украинский олигарх призывает Владимира Зеленского объявить дефолт по долгам».

По мнению Коломойского, Киев мог бы последовать примеру Греции или Аргентины, которые также объявляли дефолт по внешнему долгу. «Это пример для Украины», — сказал предприниматель, предположив, что в случае невыполнения внешних обязательств украинской стороне нечего опасаться, поскольку и Афины, и Буэнос-Айрес реструктурировали долги и у них «все в порядке».

Подобные комментарии Коломойского «вызовут тревогу у западных покровителей Киева», полагает Financial Times. В то же время издание напоминает, что Зеленский пообещал, что Украина продолжит придерживаться условий предоставления ей финансовой помощи Международного валютного фонда (МВФ).

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