Советник Зеленского придумал способ обойтись без денег МВФ

Украина в краткосрочной перспективе сможет удержать макрофинансовую стабильность без очередного транша Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Чтобы покрыть выплаты по долговым облигациям, у нас есть резервы Единого казначейского счета и "подушка безопасности" в виде более 20 миллиардов долларов золотовалютных резервов», — сказал Устенко.

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Он добавил, что тем не менее в долгосрочных планах Украина будет нуждаться в сотрудничестве с МВФ, так как это позволит привлечь средства от Европейского союза и Всемирного банка.

Ранее 20 мая депутат Верховной Рады Вадим Рабинович призвал Зеленского прекратить сотрудничество с МВФ. По его словам, рекомендации фонда негативно сказались на экономике страны и теперь украинцам придется отдавать долги за кредиты, взятые предыдущим президентом Петром Порошенко.

В начале мая американский банк JP Morgan спрогнозировал отказ МВФ от перечисления средств Украине из-за «популистского подхода» властей страны и неоднозначных решений по тарифам на газ. Кроме того, аналитики отметили, что Киев не выполняет условия программы кредитования.

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