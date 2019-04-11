Киев выполнил главное условие для получения кредитов от МВФ

На Украине заработал Высший антикоррупционный суд. Президент Петр Порошенко принял присягу у 38 судей, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Моя роль завершается теперь и сейчас во время вашей присяги», — сказал на церемонии Порошенко, напомнив, что новая инстанция полностью независима от всех органов законодательной и исполнительной власти, в том числе и от главы государства.

Высший антикоррупционный суд включает в себя первую и апелляционную палаты. Первую составляют 60 процентов судей и 40 процентов адвокатов и ученых, во вторую вошли в равном количестве адвокаты и судьи. Конкурс на место в новой инстанции проводился с августа 2018 года.

Создание системы антикоррупционного законодательства было одним из главных условий, на которых Международный валютный фонд (МВФ) согласился предоставлять Киеву кредиты после смены власти, а Евросоюз ввел свободный въезд для украинских граждан в 2017 году. При этом Украина чуть не лишилась безвизового режима уже в конце 2017 года после принятия законопроекта, урезавшего полномочия антикоррупционных структур.

МВФ также неоднократно указывал Киеву на слишком медленное выполнение условий предоставления кредитов, в том числе по другим обязательствам. Так, из-за повышения цены на газ на треть в 2018 году Украину лишили транша в размере 1,9 миллиарда долларов. Однако в итоге в декабре Киеву все же одобрили кредит в 3,9 миллиарда долларов с условием создания Антикоррупционного суда и реорганизации фискальной службы.

Уже в марте стало известно, что МВФ планирует пересмотреть это решение и в целом программу кредитования Украины. Поводом стала отмена уголовной статьи о незаконном обогащении в конце февраля. После этого МВФ, посол США и глава представительства ЕС потребовали от парламента страны пересмотреть все зарегистрированные проекты этой статьи, один из них внес в Верховную Раду Порошенко.

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