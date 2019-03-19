В США обвинили Порошенко в укреплении системы разворовывания страны

Новому президенту Украины предстоит бороться с прочно сложившейся системой клептократии в стране, фундамент для которой был заложен еще в советское время и которая укрепилась при нынешнем главе государства. Исследование Кристофера Хартвелла, профессора Борнмутского университета (США) и Университета Козьминского (Польша), опубликовала газета The Washington Post.

По мнению Хартвелла, вся постсоветская история Украины показывает, что президент может серьезно навредить этой стране, если его не контролировать. В частности, действия Леонида Кучмы (президент с 1994 по 2005 год — прим. «Ленты.ру») и Виктора Януковича (2010-2014 годы — прим. «Ленты.ру») привели к тому, что большинство необходимых экономических реформ были отменены, а политические элиты получили возможность обогащаться за счет государства.

При этом самым проблемным институтом профессор считает Верховную Раду. Он уверен, что первый президент Леонид Кравчук в 1992 году должен был разогнать парламент, созванный еще при СССР в 1990-м: в результате этой ошибки в Раде закрепились бывшие коммунисты, которые стали не только политической, но и экономической элитой страны.

Именно из-за них мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который останавливает развитие права на частную собственность, поддерживается уже 20 лет, указывает Хартвелл. По мнению профессора, украинская власть слишком сильно вмешивается в экономику.

При режиме нынешнего главы государства Петра Порошенко клептократия, обогащающая элиты, достигла апогея, считает исследователь. «Помимо парламента, независимые ведомства и даже судебная система показали, насколько неэффективным может быть украинский президент, когда соблазн коррупции слишком велик, а доступ к власти слишком прост», — отмечает Хартвелл.

В доказательство своих слов он привел в пример отклонение Конституционным судом закона о незаконном обогащении, который, напомнил профессор, требовал бы от госслужащих прозрачности своих доходов.

Создание прочного антикоррупционного законодательства является одним из главных условий Международного валютного фонда (МВФ) для оказания финансовой помощи Украине. В 2018 году Киев не смог получить транш в размере 1,9 миллиарда долларов из-за невыполнения другого условия — повышения цены на газ на треть. В итоге в декабре стало известно, что МВФ все же одобрил для Украины кредит в 3,9 миллиарда долларов, но с условием создания Антикоррупционного суда и реорганизации фискальной службы.

Также на многочисленные антикоррупционные нарушения и преступления против прав человека на Украине регулярно обращает внимание Еврокомиссия. В декабре прошлого года Киеву пригрозили приостановкой безвизового режима.

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