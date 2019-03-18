Украине предрекли войну частных армий чиновников и олигархов

Украине в период между президентскими и парламентскими выборами грозит силовой передел собственности, в котором будут задействованы частные армии чиновников, политиков и бизнесменов. Об этом говорится в расследовании издания Liga.net.
Источники издания в депутатском корпусе сообщили, что в первые 3,5 года президентства Петра Порошенко в стране уже шли массовые рейдерские захваты предприятий, которые осуществляли наемники, официально зарегистрированные как охранные фирмы. По словам главы совета общественной организации «Бизнес-Варта» и депутата из фракции «Самопомощи» Ивана Мирошниченко, захваты происходят после неформального согласования с силовиками и Минюстом Украины.
Отмечается, что наиболее сильные частные армии контролируются олигархами, в них набирают бывших силовиков. В пример приводится служба безопасности Рината Ахметова, которую возглавляет бывший сотрудник донецкой полиции, и охранники народного депутата от «Оппозиционного блока» Вадима Новинского (является бизнес-партнером Ахметова — прим. «Ленты.ру»), которыми руководит экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Дрижчаный.
Собеседники издания оценивают годовое содержание подобной службы безопасности в сумму до 5 миллионов гривен (184,3 тысячи долларов).
На Украине также официально существует около 200 муниципальных охранных предприятий, созданных при местных городских советах и финансируемых за счет бюджета. Их существование стало возможным за счет пробелов в законодательстве. Частные армии получают на вооружение травматические пистолеты и помповые ружья, охотничьи карабины. Формально их задачей является обеспечение правопорядка, однако источник Liga.net указывает, что наемников используют в личных целях, в том числе против «неугодных» журналистов или активистов.
Кроме того, собеседники издания связывают радикалов из общественного движения «Национальные дружины» с именем главы МВД Арсена Авакова, однако и он сам, и лидеры движения неоднократно отвергали подобные подозрения.
В феврале Аваков обвинил всех кандидатов в президенты Украины в вопиющих нарушениях во время проведения своих избирательных кампаний и заявил, что полиция на каждом митинге ловит нанятых ими вооруженных радикалов. Он охарактеризовал будущую власть на Украине нецензурным эпитетом.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Парламентские выборы назначены на 27 октября.