Киевские неонационалисты решили вытравить российский бизнес дымовыми шашками

Украинские националисты из партии «Свобода» захватили торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве. Об этом сообщила администрация ТРЦ в Facebook-аккаунте.

«Сегодня во время акции в ТРЦ были захвачены рабочие места администраторов информационной стойки, что препятствовало нормальной работе», — отмечается в публикации.

Около 18:00 по местному времени радикалы подожгли дымовые шашки внутри здания, из-за чего пришлось эвакуировать посетителей. Ранее участники захвата заявляли, что не препятствуют деятельности арендаторов, не несут угрозы здоровью и жизни посетителей и сотрудников ТРЦ.

По информации агентства УНИАН, один из участников радикальной группировки объяснил цель захвата. «Мы взяли под контроль торговый центр Ocean Plaza для того, чтобы он не приносил ни копейки прибыли оккупанту», — сказал он в микрофон в ходе акции. Торговый центр принадлежит российским бизнесменам.

Протесты правых сил против российского бизнеса начались 26 ноября. Во вторник, 27 ноября, участники митинга разрисовали главный вход и стеклянные стены ТРЦ надписями «Долой московский бизнес», «Собственность России», «Не покупай в "Оушен Плаза"».

На Ocean Plaza националисты нападали и ранее. В августе сообщалось, что около сотни протестующих жгли фаеры, призывали прохожих отказаться от покупок российских товаров, а также подбросили к входу торгового центра мертвых голубей. Кроме того, они обклеили вход в торговый центр листовками, а также расписали фасад надписями «Стоп Путин!», «Не покупай российское», «Слава защитникам — смерть оккупантам». Радикалы призывали выгнать российский бизнес с Украины.

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