В Киеве ТЦ забросали мертвыми голубями в попытке остановить Путина

Националисты из группировок «Сокол» и «С14» (входит в запрещенный в России «Правый сектор») напали на торговый центр Ocean Plaza в Киеве. Об этом сообщает УНИАН.

Радикалы провели акцию против российского бизнеса на Украине. Около сотни протестующих жгли фаеры, призывали прохожих отказаться от покупок российских товаров, а также подбросили во входу в Ocean Plaza мертвых голубей. Они обклеили вход в торговый центр листовками, а также расписали фасад надписями «Стоп Путин!», «Не покупай российское», «Слава защитникам — смерть оккупантам».

«Российские торговые сети Carlo Pazolini, Gloria Jeans, "Спортмастеp" до сих пор зарабатывают средства на территории украинского государства. Также сети известных ресторанов "Евразия" и "Якитория", принадлежащие российским олигархам, способствуют выведению средств украинцев в кошелек агрессора», — приводит заявление радикалов УНИАН.

В своем Telegram-канале радикалы объяснили нападение тем, что торговый центр принадлежит Аркадию Ротенбергу, близкому к Владимиру Путину бизнесмену.

Как сообщал «Коммерсантъ», «ТПС Недвижимость», которая владеет торговым центром, ведет переговоры о его продаже. Вероятным покупателем называлась украинская компания Dragon Capital. Сумма сделки оценивалась в 270-315 миллионов долларов.

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