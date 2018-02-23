СБУ потребовала санкций для разгромленного в Киеве Россотрудничества

Служба безопасности Украины (СБУ) настаивает на том, чтобы работа представительства Российского центра науки и культуры (Россотрудничество) в стране была запрещена. Об этом заявил журналистам заместитель главы ведомства Виктор Кононенко в пятницу, 23 февраля, передает «Интерфакс».

«Мы неоднократно подавали ходатайство в СНБО [Совет национальной безопасности] о зачислении этой структуры в санкционный список», — сказал он, не уточнив суть претензий к российской организации.

По словам Кононенко, его ведомство несколько раз направляло соответствующие обращения в СНБО в 2016-2017 годах, однако они так и не были рассмотрены. Он добавил, что лично обсудил эту ситуацию с секретарем совета Александром Турчиновым. «Мы пришли к согласию, что создадим совместную группу, которая займется этим вопросом», — подчеркнул представитель СБУ.

Офис Россотрудничества в Киеве был разгромлен дважды в этом месяце. 17 февраля туда ворвались радикалы из организации С14 («Сич»), разрисовали стены и сожгли российский флаг. В это время в здании находились 50 детей. На место происшествия оперативно прибыли представители миссии ОБСЕ.

18 февраля члены группировки «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещена в России) забросали здание камнями и яйцами, разбили окна и сожгли российский флаг. Об этой акции президента Украины Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко предупредили заранее в открытом письме деятелей культуры. При этом полиция Киева еще после первого разгрома в одностороннем порядке расторгла договор об охране российской организации.

Евросоюз осудил нападения на Россотрудничество только 22 февраля. Киев так и не высказался официально по поводу произошедшего.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!