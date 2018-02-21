Евросоюз осудил нападения на здание Россотрудничества в Киеве

Евросоюз считает неприемлемыми нападения на здания Россотрудничества и российских банков в Киеве. Об этом агентству РИА Новости заявил представитель ЕС.

«Такие действия неприемлемы. Мы ожидаем принятия мер по предотвращению повторения этих инцидентов, а также проведения расследования для выявления и преследования виновных», — заявили в ЕС.

18 февраля украинские националисты во второй раз за два дня разгромили представительство Россотрудничества в Киеве. Погром устроили члены группировки «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещена в России), забросавшие здание камнями и яйцами, разбили окна и сожгли российский флаг. Также пострадали находящиеся по соседству офисы «Сбербанка» и «Альфа-Банка».

В тот же день Полиция Киева разорвала договор на охрану офиса Россотрудничества в «связи с форс-мажорными обстоятельствами».

Позднее журналист украинского информационного агентства УНИАН Роман Цимбалюк оправдал погромщиков, высказав мнение, что украинские националисты «проявляют терпение по отношению к российским организациям, четвертый год войны практически бесперебойно работающим в Киеве».

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