В Киеве дверь Сбербанка «поймала» погромщика

Во время погрома, учиненного в Киеве радикально настроенной молодежью, один из молодых людей застрял в стеклянной двери офиса Сбербанка при попытке разбить ее ногой. Об этом сообщает издание LB.ua.

В окружении репортеров и при бездействии правоохранительных органов представитель «Добровольческого движения ОУН» (организация запрещена в России) сумел пробыть дыру в усиленном стекле, однако не ожидал, что его конечность окажется заблокированной. В итоге он распластался на ступеньках.

Неизвестно, сумел ли он сам вырваться из «плена» или ему помогли, но в соцсетях предположили, что он мог для освобождения «отгрызть ногу».

В минувшие выходные представительство Россотрудничества в Киеве дважды разгромили за два дня, никто из участников погрома не был арестован. Пострадали находящиеся по соседству офисы «Сбербанка» и «Альфа-Банка». Лидер ОУН заявил, что неонацисты и дальше будут «громить российские объекты в Киеве, если государство будет бездействовать и не запретит деятельность структур "страны-агрессора" (России — прим. «Ленты.ру»)».

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