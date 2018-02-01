Лавров пожаловался на нацистский вирус

Россия продолжит противодействовать попыткам ряда стран фальсифицировать историю, обелять нацистов и очернять воинов-освободителей. Об этом в четверг, 1 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

По словам главы внешнеполитического ведомства, в некоторых государствах иммунитет от нацистского вируса значительно ослаб. «Глубокое беспокойство вызывает ситуация на Украине, где расправили плечи неонацисты-радикалы. В ряде европейских стран развернута кампания борьбы с памятниками воинам, погибшим за мир и свободу на нашем континенте», — сообщил Лавров, выступая на торжественном мероприятии по случаю 75-летия победы в Сталинградской битве.

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Министр добавил, что Россия продолжит «твердо противодействовать этой порочной линии», а также подчеркнул, что Сталинградская битва, положившая начало коренному перелому в Великой Отечественной и в целом Второй мировой войне, находится «в числе ключевых событий мирового устоя». «Главным выводом из событий тех лет должно стать осознание необходимости сделать все, чтобы избежать повторения подобных трагедий», — подытожил глава МИД.

2 февраля 1943 года — день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, одном из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Эта победа после череды поражений 1941-1942 годов стала переломной в войне.

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