Адептов Гитлера поймали в Польше

Польская прокуратура задержала трех мужчин, принимавших участие в праздновании дня рождения Адольфа Гитлера. Об этом во вторник, 23 января, сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры страны Ева Бялик, передает ТАСС.

Задержанным зачитано обвинение в пропаганде нацизма. По словам Бялик, во время мероприятия восхвалялась нацистская власть, а также использовались соответствующие эмблемы, записи и тексты. Дома у обвиняемых нашли флаги, нашивки, плакаты с нацистской символикой, оружие и амуницию.

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20 января телеканал TVN показал журналистское расследование о тайном праздновании неонацистами дня рождения Гитлера в мае 2017 года (Гитлер родился 20 апреля 1889-го). Корреспонденты проникли на него со скрытой камерой и сняли, как участники мероприятия прославляют лидера нацистов, используют свастику и переодеваются в мундиры вермахта.

В сентябре школьная учительница из американского штата Вермонт была уволена после демонстрации нацистского приветствия ученикам третьего класса. Инцидент произошел в тот момент, когда педагог вела детей в столовую. По словам очевидцев, женщина приподняла руку и произнесла: «А теперь мы должны сказать: хайль Гитлер!».

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