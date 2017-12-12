Украинец захотел познакомить россиян с идеями Гитлера и попался

Житель Украины пытался провезти в Россию два экземпляра запрещенной книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф». Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления (ЦТУ).

Сотрудники таможенного поста «Крупец» остановили в зоне таможенного контроля автомобиль Ford Transit, следовавший из Украины в Россию. Пассажир из Винницкой области направлялся к родственникам в Москву.

В ходе пограничного досмотра курские таможенники обнаружили у него два экземпляра книги «Майн Кампф» на русском языке. Как сообщается, одну книгу он вез в подарок для знакомого по переписке, а другую собирался прочесть сам. По словам молодого человека, запрещенную литературу он приобрел через украинский интернет-сайт.

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Книга «Майн Кампф» («Моя борьба») была написана в 1924 году Адольфом Гитлером. Она считается идеологическим фундаментом национал-социализма. До 1945 года книга была переведена на 18 языков, было продано более 12 миллионов экземпляров. В апреле 2010 года «Майн Кампф» была внесена в российский Федеральный список экстремистских материалов.