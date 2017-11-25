Голландец случайно купил акварель Гитлера за 75 центов

Нидерландскому институту военной документации подарили акварель Адольфа Гитлера, купленную на блошином рынке. Об этом пишет газета de Volkskrant в субботу, 25 ноября.

Картина под названием «Старая ратуша» изображает улицу в Вене. Покупатель, житель Голландии, приобрел ее за 75 центов. На полотне стояла подпись «А. Гитлер», однако он заметил это только дома. Его дочь не захотела оставлять работу фюрера у себя и попыталась продать ее, однако два голландских аукционных дома отказались выставить картину на торги.

Тогда она отнесла ее в институт, где, в частности, изучается период нацистской оккупации Нидерландов. При этом женщина попросила об анонимности.

После исследования, длившегося несколько месяцев, специалисты подтвердили, что акварельная работа действительно принадлежит кисти Гитлера. По словам преподавателя института, будущий фюрер зарабатывал себе на жизнь рисованием открыток в период с 1909 по 1913 года, пока жил в Вене. Отмечается, что это единственная работа Гитлера, обнаруженная на территории Голландии.

Всего Гитлер создал около трех тысяч акварельных работ в тот период. Из них сохранилось около 800, большинство картин хранится в частных коллекциях в Австрии, Германии, Великобритании и США.