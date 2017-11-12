Культура
 

Фигуру Гитлера убрали из экспозиции музея в Индонезии

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Фигура Гитлера в полный рост была убрана из индонезийского музея восковых фигур в городе Джокьякарта. Это произошло после массовых протестов правозащитников, сообщает Sky News.

Сотрудники музея De Mata Trick Eye Museum защищали скульптуру до последнего, но сдались под давлением еврейской правозащитной организации «Центр Симона Визенталя». Восковой фюрер стоял на фоне ворот концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау), на них красовалась надпись Arbeit macht frei («Труд освобождает»). Экспонат был расположен рядом с фигурой Дарта Вейдера и напротив восковой фигуры президента Индонезии Джоко Видодо и был одним из наиболее популярных объектов для селфи.

Музейные работники утверждали, что за три года никто ни разу не пожаловался на фигуру Гитлера. Менеджер по маркетингу музея Джейми Мисбах заявил: «Цель нашей демонстрации воскового фюрера — воспитание людей». В чем именно оно выражается, сотрудник не пояснил.

Однако представители Human Rights Watch и «Центра Симона Визенталя» назвали экспонат и всю выставку отвратительной и антисемитской и потребовали ее закрытия. «Они потешаются над историей лагеря, куда жертвы зашли, но почти никто не вышел», — заявил раввин Абрахам Купер.

В январе в Индонезии разразился скандал вокруг тематического кафе, где официанты носили униформу СС, а на стенах были развешаны копии картин Гитлера. Заведение было закрыто после многолетних споров.

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